Московские мундепы подали заявку в мэрию на проведение митинга у Трубной площади 17 июля

Муниципальные депутаты районов Хамовники, Якиманка и Проспект Вернадского подали заявку в мэрию Москвы на проведение 17 июля акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму на Цветном бульваре. Об этом в фейсбуке сообщил мундеп Хамовников, журналист Илья Азар.

Еще на прошлой неделе Азар, Андрей Морев и Елена Филина подали заявку на проведение 17 июля акции на Страстном бульваре. Мэрия отказалась согласовать митинг на этой площадке, однако предложила провести его на проспекте Сахарова.

Позже стало известно, что Либертарианской партии согласовали аналогичную акцию на том же проспекте Сахарова, но на 20 июля. По словам Азара, чтобы «не стать невольными виновниками раскола», мундепы мы отказались от идеи проводить мероприятие на Сахарова, «ведь кандидаты в депутаты объявили о том, что будут каждый день выходить на Трубную площадь».

«Сегодня мы уведомили мэрию о нашем решении изменить место проведения митинга на Цветной бульвар (непосредственно примыкающую к Трубной площади его часть). Мы надеемся, что мэрия Москвы не будет чинить препятствий гражданам, а москвичи смогут выйти 17-го на Трубную площадь без опасения получить дубинкой по почкам, а потом еще и штраф», — заявил Азар.

В столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции пока не отреагировали на предложение мундепов.

Акции в поддержку независимых канидатов в Мосгордуму, которых Мосгоризбирком не хочет допускать до выборов из-за большого процента брака в подписях, продолжаются с конца прошлой недели. В минувшее воскресенье независимые кандидаты провели встречу в центре Москвы, которую власти назвали несанкционированным митингом. В ходе акции были задержаны почти 40 человек. Вечером 15 июля кандадаты вновь собрали своих сторонников — уже на Трубной площади — и объявили, что будут приходить туда каждый вечер.