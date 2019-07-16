CNN: Ассанж встречался с сотрудниками RT и немецкими хакерами перед публикацией переписки американских демократов

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж превратил посольство Эквадора в Лондоне в командный центр, из которого руководил публикацией украденных писем представителей Демократической партии США во время президентской кампании 2016 года. Об этом говорится в расследовании CNN, в основу которого легли отчеты испанской частной охранной компании UC Global.

Согласно документам, Ассанж добился, чтобы сотрудники посольства предоставили ему высокоскоростной интернет и телефонную связь. Он также написал список людей, которые могли пройти в посольство без предъявления удостоверения личности и обыска службы безопасности.

CNN пишет, что Ассанж неоднократно встречался в посольстве с «хакерами мирового уровня» (причем иногда встречи проходили в женской ванной, чтобы избежать камер наблюдения). В частности, телеканал упоминает немцев Энди Мюллер-Магуна и Бернда Фикса.

Всего в июне 2016 года Ассанж провел в посольстве 75 встреч, в том числе с гражданами России, связанными с Кремлем, следует из расследования. В отчетах упоминается журналистка Яна Максимова, работающая в Портленде, и руководитель RT в Великобритании Николай Богачихин. Он объяснял, что встречался с Ассанжем для работы на выпуском программы с его участием.

Глава RT Маргарита Симоньян также заявила, что приходила к Ассанжу: «И чего мы ему туда только не носили. Кассеты, дискеты, флешки, бумажки, техсредства, конфеты и прочие передачки. Он вообще-то у нас программу вел. Трудно вести программу без техсредств».

CNN описал, что происходило в посольстве за несколько недель до публикации переписки демократов: по данным телеканала, 14 июля Ассанж провел четырехчасовую встречу с Мюллер-Магуном и Фиксом, которые передали WikiLeaks «большой архив». 18 июля охранник посольства забрал посылку, о содержимом которой неизвестно. В тот же день, как говорилось в отчетах, представители WikiLeaks сообщили хакерам о получении файлов. 22 июля была обнародована переписка демократов.

Напомним, в июне США направили властям Великобритании запрос на экстрадицию Ассанжа. Американская сторона обвиняет его в шпионаже и раскрытии секретной информации, за что ему грозит 175 лет лишения свободы. Спецслужбы США считают, что к хакерской атаке причастна Россия. Ассанж при этом отрицает связи с Кремлем.