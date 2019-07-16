Эксперт: российская экономика потеряет более триллиона рублей от массовой гибели пчел

Российская экономика потеряет более триллиона рублей из-за массовой гибели пчел в ряде регионов. Такую оценку привел президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Альфир Маннапов, пишет Интерфакс.

От пчел зависит опыление 90% сельхозструктур, их гибель скажется на производстве, добавил председатель правления Союза пчеловодов Алтайского края Сергей Тастан.

Массовые случаи гибели пчел летом этого года отмечались в Удмуртии, Марий Эл, Алтайском крае, Саратовской, Липецкой, Курской, Брянской и Ульяновской областях. В качестве причины назвали обработку посадок пестицидами.

По мнению Тастана, необходимо разработать закон о пчеловодстве и наладить контроль за производством и оборотом пестицидов и другой агрохимической продукции. Пчеловоды пожаловались на то, что аграрии не уведомляют их о применении химических препаратов.