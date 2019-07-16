Адвокат: арестованных после митингов в Ингушетии заставляют давать признательные показания

Фигурантов дела о мартовских протестах в Ингушетии неоднократно вывозили из СИЗО без адвокатов и склоняли к признательным показаниям, сообщил «Новой» адвокат, партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант, представляющий в деле интересы четверых обвиняемых.

По его словам, сотрудники республиканского Центра «Э» неоднократно вывозили их из СИЗО Нальчика и долгое время держали в машине — те отказывались выходить для участия в следственных действиях без своих защитников, которых об этом даже не уведомляли. В ответ полицейские угрожали «рассадить их по разным изоляторам».

Полицейские применяли подобные методы к фигурантам дела Бараху Чемурзиеву и Багудину Хаутиеву, которых недавно перевели в следственный изолятор Ессентуков, рассказал Клювгант. При этом следователь по делу затягивает расследование: все запросы он требует направлять ему только почтой, обещая отвечать на них также по почте.

Фигуранты дела также говорили защитникам, что в изоляторе Нальчика с ними постоянно пытаются общаться оперативные сотрудники, уговаривая признать вину и оговорить других обвиняемых. Для этого они запугивают их и шантажируют «видеозаписями неизвестного происхождения».

Протесты против установления границ с соседней Чечней прошли в столице Ингушетии 26-27 марта, которые закончились столкновениями с силовиками. В апреле власти республики возбудили уголовное дело о применении насилия к полицейским, по которому на данные момент проходят около 30 человек — большинство из них под арестом.

Лидеров протеста, в том числе главу Совета тейпов Ингушетии Малсага Ужахова, его члена Ахмета Барахоева, сопредседателя Конгресса ингушского народа Мусу Мальсагова и лидера движения «Опора Ингушетии» Бараха Чемурзиева, обвиняют в организации беспорядков. В отношении Ужахова в июне завели второе дело – о создании Совета тейпов, который якобы призывал к насилию.