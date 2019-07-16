Госдума приняла в первом чтении законопроект о возвращении курилок в аэропорты

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предлагающий вернуть курилки в здания аэропортов. За него проголосовало большинство депутатов на пленарном заседании, сообщает РИА Новости.

«Мы предлагаем в рамках обсуждаемого законопроекта разрешить в аэропортах установление специальных комнат, оборудованных мощными системами вентиляции,

тем самым защитив от воздействия табачного дыма некурящих людей, которые могут страдать от табачного дыма. Это закон о чистом воздухе», — заявил единоросс Сергей Неверов.

Помещения для курения на вокзалах и в аэропортах были закрыты после вступления в силу «антитабачного» закона в 2013 году. Курение около зданий также считается нарушением: чтобы закурить, требуется отойти от входа на 15 метров.

Законопроект о возвращении помещений для курения внес депутат от «Единой России» Сергей Боярский в 2017 году. Зимой прошлого года думский комитет по охране здоровья рекомендовал уточнить его редакцию до первого чтения.

В сентябре правительство отказалось поддержать законопроект. Руководство аэропортов Внуково и Шереметьево, в свою очередь, настаивало на том, чтобы исключить курилки из числа мест, где курение запрещено.