Суд в Ростове продлил домашний арест Анастасии Шевченко по делу об участии в нежелательной организации

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил домашний арест активистке, члену совета «Открытой России» Анастасии Шевченко, обвиняемой в участии в нежелательной организации (ст. 284.1 УК) до 20 августа.

Как сообщили в «Правозащите Открытки», в суде следователь требовал продлить арест до 17 сентября, так как в деле есть много экспертиз, которые нужно проанализировать. В свою очередь, защита Шевченко заявила, что за последние полгода документы в деле не менялись, а следствие фактически не велось. Также адвокаты напомнили, что загранпаспорт Шевченко находится у следствия, а потому она не сможет уехать из страны и скрыться.

Шевченко поместили под домашний арест 23 января. По решению суда она не может совершать прогулки, общаться с посторонними людьми и пользоваться связью.

Анастасия Шевченко стала фигуранткой первого в России уголовного дела об участии в нежелательной организации. Ей вменили два эпизода: участие в политических дебатах и организацию семинара для кандидатов в депутаты. Дела по аналогичной статье позже возбудили еще против трех членов движения. Шевченко считает обвинения в свой адрес абсурдными, а также заявила о планах выдвигаться в Гордуму Ростова-на-Дону.

Напомним, что «Открытая Россия» была учреждена в ноябре 2016 года Михаилом Ходорковским. Движение не было зарегистрировано, и его активистов стали преследовать после признания Генпрокуратурой «нежелательной» британской организации OR Otkrytaya Rossia в апреле 2017 года. В конце марта из-за преследования активистов в движении приняли решение о его ликвидации и создании общественной организации с тем же названием.