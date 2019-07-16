Депутаты предложили не признавать решения зарубежных судов по компаниям под санкциями

Депутаты Госдумы предложили признавать нелегитимными решения иностранных судов в отношении российских граждан и компаний, находящихся под санкциями США и других государств. Текст законопроекта был опубликован на сайте Госдумы.

Соответствующие поправки подготовили депутаты от «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России». Согласно пояснительной записки, попавшие под санкции «фактически лишены возможности защищать свои права» в иностранных судах — и иски должны предъявляться к ним по их нахождению в России.

Законопроект обяжет такие компании заключить с партнерами соглашения о рассмотрении всех претензий в России. «Если партнеры будут подавать иски в иностранные суды, будут соответствующие решения, то наш суд может принять встречные решения по поводу того, чтобы на ту компанию, которая требовала денег, наложить штраф на такую же сумму внутри России», — рассказал ТАСС депутат-справорос Михаил Емельянов.

В 2015 году был принят закон, который разрешил Конституционному суду признавать неисполнимыми решения международных судов, «противоречащих» российской Конституции, — прежде всего решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Этим правом КС воспользовался дважды, отказавшись давать заключенным право голоса в колониях и выплачивать 1,8 млрд евро бывшим акционерам ЮКОСа.