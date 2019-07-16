В Якутии по заявлению чиновника задержали журналистов, снимавших сюжет о плохих дорогах

Двух журналистов телеканала «Якутия 24», проводивших опрос среди жителей Вилюйска (Якутия), задержали во время съемки сюжета о плохих дорогах. В полицию на них пожаловался мэр города Нюргустан Афанасьев.

Как сообщается на сайте телеканала, после разговора с горожанами журналисты решили взять комментарий о дорожных работах у самого чиновника, однако он вытолкал съемочную группу за дверь.

«С самого начала мэр был настроен не давать нам комментарии, запрещал его снимать», — рассказал корреспондент Евгений Тойтонов.

В отделении полиции журналистов заставили написать объяснительную, после чего отпустили. В полиции заявили, что Афанасьев пожаловался на видеосъемку в администрации без его разрешения.

«Нас, конечно, это очень удивляет. Мэр Вилюйска, который обижается на шутки КВНщиков, теперь отказывается комментировать социальную проблематику», — отметил заместитель гендиректора Национальной вещательной компании «Саха» Александр Калугин.

Ранее Афанасьев через суд заставил извиниться директора детского дома Николая Харлампьева за шутку в КВН. Тот вышел на сцену в костюме Супермена и в маске с фотографией мэра. Чиновник потребовал от Харлампьева 100 тысяч рублей компенсации, однако позднее согласился на публичные извинения.