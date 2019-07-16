Горизбирком Петербурга допустил упразднение ИКМО из-за нарушений на муниципальных выборах

Санкт-Петербургская избирательная комиссия допустила упразднение избиркомов муниципальных образований в городах федерального значения после множества нарушений при регистрации кандидатов на муниципальных выборах в Петербурге, передает ЗАКС.Ру со ссылкой на главу Горизбиркома Виктора Миненко.

По словам Миненко, вопрос будет обсуждаться с представителями законодательной и исполнительной власти после муниципальных выборов, которые состоятся 8 сентября. По мнению Миненко, избирательную систему следует реформировать, и меры нужно рассмотреть при участии всех заинтересованных органов власти.

«Речь идет даже, может быть, и об упразднении ИКМО как самостоятельного звена системы избирательных комиссий в городах федерального значения путем внесения изменений в избирательное законодательство», — сказал Миненко.

Выдвижение независимых кандидатов на муниципальных выборах в Петербурге сопровождается большим количеством нарушений: у ИКМО дежуряд подставные очереди, мешая кандидатам подать документы, комиссии «теряют» документы, которые указаны в описях как принятые, подписи признают недействительными. «Новая газета» рассказывала об избиркомах муниципальных округов, которые стали лидерами по нарушениям.

На 24 июля правительство Петербурга согласовало митинг против нарушений на выборах, организованный представителями ряда движений, организаций и инициативных групп. Митинг состоится на площади Ленина в 19:00.