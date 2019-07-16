Экс-зампред правительства Сахалинской области объявил голодовку из-за давления сотрудников ФСБ

Бывший заместитель губернатора Сахалинской области Игорь Быстров объявил голодовку в следственном изоляторе Хабаровска в связи с возбужденным против него уголовным делом и действий спецслужб.

В распоряжении редакции «Новой» оказалось написанное от руки письмо Быстрова от 11 июля, в котором он рассказал о давлении со стороны сотрудников управления ФСБ по региону:

«Сотрудники склоняли меня к даче нужных им показаний, по обстоятельствам не имеющим отношения к моему делу. Понуждали к подписанию досудебного соглашения со следствием, спекулируя на здоровье членов моей семьи, 84-летнего тестя и положении, в котором находится моя несовершеннолетняя дочь, в случае моего длительного пребывания в тюрьме и на зоне».

По словам Быстрова, сотрудники УФСБ заявили, что «следствие будет идти столько, сколько нужно им».

Бывшего сахалинского чиновника арестовали в мае этого года по делу о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК). Поводом для уголовного преследования стали его поручения предпринимателям по спасению и развитию рыбокомбината «Островной» на Шикотане.

В 2016 году предприятие признали банкротом. После «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным, на которой были затронуты проблемы рыбокомбината, сообщалось, что чиновники за год рассчитались с кредиторами и погасили долги перед работниками.

В 2017 году был принят план по развитию «Островного» с инвестициями в объеме более 7 млрд рублей. Следствие считает, что поручения главы государства были выполнены с превышением должностных полномочий и «причинением тяжких последствий».