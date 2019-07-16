СМИ: обвиняемый в госизмене ученый Мещеряков исследовал «астероидную угрозу» и не имел доступа к секретным данным

Обвиняемый в госизмене 77-летний сотрудник ЦНИИмаша Сергей Мещеряков не имел доступа к составляющим гостайну разработкам, рассказал Интерфаксу его знакомый. В начале июля ученого отправили под домашний арест, о сути обвинений не сообщалось.

Мещеряков не участвовал в проекте по гиперзвуковым технологиям, передачу зарубеж данных по которому вменяют двум другим ученым института «Роскосмоса», отметил собеседник агентства. При этом, по его словам, правоохранительные органы могли заинтересовать его теоретические исследования применения ядерных взрывов в космосе.

Ученый специализировался в вопросах защиты от космического мусора и астероидов, отметило РИА Новости. Он состоял в Европейской группе специалистов по защите Земли от астероидов NEOShield, которую координирует Германский аэрокосмический центр, а также регулярно выступал на международных конференциях и публиковался в сборниках Европейского космического агентства и сборниках по итогам Международных астронавтических конгрессов.

Интерфакс отметил, что Мещеряков мог иметь отношение к разработкам в рамках международного проекта FP7-SPACE-2011-1, администратором которого с российской стороны был экс-глава аналитического центра «Роскосмоса» Дмитрий Пайсон, ушедший в отставку после прошлогодних обысков. Сам Пайсон от комментариев отказался.

Первым сотрудником ЦНИИмаша, обвиненным в госизмене, был 75-летний ученый Виктор Кудрявцев, задержанный в июле прошлого года. В середине июня в СИЗО по этому делу также отправили его начальника в институте «Роскосмоса» Романа Ковалева. По данным СМИ, их обвиняют в передаче бельгийскому институту гиперзвуковых технологий, применяемых в ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал».