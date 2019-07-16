Центр им. Хруничева получит еще 44 миллиона рублей господдержки при общей задолженности в 84 миллиарда

Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева, производящий ракеты-носители «Протон» и «Ангара», в 2019 году получит более 44 миллионов рублей по утвержденной ранее программе финансового оздоровления.

Средства направят на оплату задолженности и платежей поставщикам и подрядчикам, а также на оплату начисленных в 2019 году банковских процентов. Как сообщили «Новой газете», это финансирование планировалось получить в начале года, однако деньги начали приходить только в мае, рассказали в «Роскосмосе», не уточнив причины задержки.

Кроме того, предприятию была выделена субсидия в размере еще около 4 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на оплату, в частности, задолженности, эксплуатационных платежей, уплату НДС и на другие налоги. В госкорпорации уверены, что таким образом им удастся добиться снижения долговой нагрузки и «стабилизировать его финансовое состояние».

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Напомним, в ноябре 2018 года стало известно, что финансовая дыра в Центре имени Хруничева оценивается в 111 миллиардов рублей. В эту сумму входили пени и штрафы за просроченные контракты, суммы кредитов, которые надо выплатить Сбербанку, Россельхозбанку, Внешэкономбанку и Фондсервисбанку.

В марте 2019 года в интервью газете «Коммерсант» гендиректор предприятия Алексей Варочко утверждал, что общая задолженность предприятия составляет 84 миллиарда рублей, а полностью выйти из долгов планируется в 2021–2022 годах, при этом подчеркивая, что только на одной господдержке решить проблемы не удастся. По банковским обязательствам и штрафам ГКНПЦ удалось договориться с банками о моратории на десять лет с последующей рассрочкой по платежам. В 2019 году Центр хочет также полностью закрыть все долги перед «Роскосмосом», копившиеся с 2011 по 2016 годы.