Минобороны дали право на еще два автомобиля с мигалками после назначения Евкурова замминистра

Президент Владимир Путин увеличил с 20 до 22 число автомобилей со спецсигналами, которое может быть у Минобороны. На соответствующий указ на портале правовой информации обратила внимание «Медиазона».

В начале июля Путин назначил бывшего главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова 12-ым действующим заместителем главы министерства Сергея Шойгу, присвоив ему воинское звание генерал-лейтенанта. Кому министерство выделило остальные автомобили со спецсигналами, неизвестно.

Как отмечала «Новая», Евкуров в должности замминистра обороны будет отвечать за боевую подготовку и Службу безопасности полетов авиации. До того как возглавить Ингушетию в 2008 году, он служил в вооруженных силах, а с 2004 года был замглавы штаба Приволжско-Уральского военного округа.