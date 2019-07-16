Соболь, Янкаускаса, Галямину, Жданова и Гудковых не допустили до выборов в Мосгордуму

Окружные избирательные комиссии отказали юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, муниципальному депутату района Зюзино Константину Янкаускасу, мундепу Тимирязевского района Юлии Галяминой, политикам Дмитрию и Геннадию Гудковым, а также директору ФБК Ивану Жданову в регистрации в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы из-за превышения допустимого количества забракованных подписей.

Среди тех, кого не допустили до выборов также член команды Гудкова Александр Соловьев и политкомитета «Яблока» Сергей Митрохин.

В регистрации отказано. На два десятка живых и настоящих избирателей, которые стояли в коридоре, комиссия просто наплевала. Едем на Трубную — Юлия Галямина (@galiamina) July 16, 2019

Как сообщают «Открытые медиа», избирательная комиссия по округу, где баллотируется Жданов, признала недействительными почти 21% поданных за Жданова подписей — или 1180 штук из сданных им 5700. Оставшихся подписей, признанных достоверными, не хватает для того, чтобы зарегистрировать его.

Комиссия по регистрации Янкаускаса признала недействительными 1006 из 4785 подписей. Янкаускас назвал решение незаконным, так как 577 подписей избирателей были признаны недействительными на основании «поддельного» документа об оплате подписных листов. На заседании комиссии Янкаускас предоставил документальные доказательства того, что листы были оплачены до начала сбора подписей, но комиссия его проигнорировала.

Янкаускас также поставил под сомнение качество графологической экспертизы: согласно документам, эксперт избиркома проверил 22 папки с подписями всего за 4 часа.

Накануне в регистрации также отказали оппозиционеру, главе муниципального округа Красносельский Илье Яшину. Он выдвигался в 45-м избирательном округе.Все кандидаты назвали отказ в регистрации незаконным и намерены обжаловать его в суде и Мосгоризбиркоме.

С конца прошлой недели в Москве проходят акции в поддержку независимых канидатов в Мосгордуму, которых Мосгоризбирком не хочет допускать до выборов из-за большого процента брака в подписях. В минувшее воскресенье независимые кандидаты провели встречу в центре Москвы, которую власти назвали несанкционированным митингом. В ходе акции были задержаны почти 40 человек.

Вечером 15 и 16 июля кандадаты вновь собрали своих сторонников — уже на Трубной площади — и объявили, что будут приходить туда каждый вечер, требуя допустить их до выборов.