Автора ингушского издания «Фортанга» арестовали по делу о наркотиках. Он утверждает, что их подбросили

Магасский районный суд Ингушетии арестовал на два месяца бывшего автора издания «Фортанга» и администратора его телеграм-канала Рашида Майсигова по делу о хранении наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК). Об этом адвокат Магомед Аушев сообщил «МБХ медиа».

Хотя заседание было открытым, приставы не давали никому зайти внутрь, рассказал адвокат. Следователь на заседании предоставил результаты медэкспертиз: смывы с рук показали положительный результат, а анализ крови — отрицательный. Аушев добавил, что будет добиваться экспертизы ногтей и волос.

В материалах дела защитник также увидел опрос Майсигова сотрудниками ФСБ, в котором тот признавал вину. «Я увидел его только сейчас, в этом опросе речь идет обо всей его деятельности», — рассказал он.

ФСБ задержала журналиста Майсигова утром 12 июля. Его мать утверждала, что изъятые у него вещи — пакетик с наркотиками и листовки о присоединении Ингушетии к Грузии — были подброшены. Уже в отделении, по словам адвоката, ему «что-то к ушам привязывали, били током, хотели, чтоб он признал вину».

«Фортанга» связывала преследование своего сотрудника с освещением митингов против установления границ с Чечней и других политических событий в республике. Редакция отмечала, что до своего ухода Майсигов получал угрозы. Кроме этого, 15 июля Роскомнадзор заблокировал их сайт за «экстремистский» комментарий пользователя.

Накануне в СИЗО также отправили сотрудничавшую с изданием сотрудницу ингушского музея репрессий Зарифу Саутиеву по делу о столкновениях на мартовской акции протеста. В суде она рассказывала, что задержавшие ее полицейские под угрозами требовали у нее признать вину, называя себя «тимуровцами» — в честь осужденного за пытки начальника ингушского Центра «Э» Тимура Хамхоева.