Прокуратура Забайкалья купила трехкомнатную квартиру у районного прокурора и его жены

Забайкальская прокуратура купила трехкомнатную квартиру в Чите, собственниками которой оказались прокурор Могойтуйского района Евгений Люкшин и его жена Ольга. Об этом сообщает «Тайга.Инфо».

Стоимость квартиры составила около трех млн рублей, деньги на нее выделят из федерального бюджета. В Забайкальской прокуратуре заключение контракта «Тайге.Инфо» подтвердили.

На сайте госзакупок сообщалось, что прокуратура Забайкалья планировала купить квартиру площадью не менее 54,4 кв. м. не на первом и не на последнем этаже четырех- или пятиэтажного дома. При этом дом должен быть построен не раньше 1963 года, «желательно», чтобы он был на улице Ленина.

В прошлом году Люкшин вместе с другим имуществом задекларировал квартиру площадью 54,4 квадратных метра, она была в совместной собственности с его женой. Издание приводит данные ЕГРН, где говорится, что это жилье находится на втором этаже дома на улице Ленина, там только одна квартира с такой площадью.

Сам Люкшин от комментариев «Тайге.Инфо» отказался.