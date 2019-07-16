Признавшую вину экс-бухгалтера «Седьмой студии» Масляеву отпустили из-под домашнего ареста

Следствие отпустило из-под домашнего ареста под подписку о невыезде бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, сообщил ТАСС ее адвокат Юрий Ефименков. Она единственная из фигурантов «театрального дела» признала вину.

Масляева одна оставалась под домашним арестом, после того как других обвиняемых в апреле перевели под подписку. Адвокат рассказал, что она уже успела выйти на работу в театр «У Никитских ворот».

Фигурантов дела «Седьмой студии» обвиняют в хищении 133 млн рублей, выделенных на театральный проект «Платформа» (ч. 4 ст. 159 УК). По делу также проходят режиссер Кирилл Серебренников, директор РАМТа Софья Апефельбаум, продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский и ее гендиректор Юрий Итин. Они отрицают свою вину.

Во время рассмотрения дела весной в Мещанском суде Москвы следствие также возбудило дела на троих свидетелей обвинения, которые, по их данным, помогали Масляевой незаконно обналичивать деньги для «Седьмой студии».