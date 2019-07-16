Бывший канцлер Австрии и экс-глава МЧС вошли в совет директоров РЖД

Бывший канцлер Австрии Кристиан Керн и бывший глава российского МЧС Владимир Пучков вошли в состав совета директоров РЖД, сообщается на сайте госкомпании.

Остальные директора сохранят свои кресла — состав совета расширили с 12 до 14 человек. В 2018 году общая сумма вознаграждений членам совета директоров составляла 51,8 млн рублей, отмечали «Ведомости».

Кристиан Керн до прихода на пост канцлера в 2010 году возглавлял правление Австрийских железных дорог. СМИ писали, что он может сменить в совете директоров РЖД бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, однако тот остался в совете.

Владимир Пучков в настоящий момент также является советником по гидроавиации президента Объединенной авиастроительной корпорации. Возглавляя МЧС с 2012 года, весной прошлого года он не вошел в новое правительство премьера Дмитрия Медведева. Его ведомство подвергалось критике в связи с проблемами при тушении «Зимней вишни».