На Трубной площади в Москве снова проходит митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму

На Трубной площади проходит несогласованный митинг «За право на выбор» в поддержку регистрации независимых депутатов в Мосгордуму, сообщают корреспонденты «Новой газеты».

Трубная площадь. Фото: Антон Карлинер, специально для «Новой газеты»

На Трубной площади, по оценке корреспондентов «Новой газеты», присутствуют около 300 человек. Туда пришли, в частности, оппозиционер Илья Яшин, которому накануне отказали в регистрации на выборы, юрист ФБК Иван Жданов, мундепы Константин Янкаускас и Юлия Галямина, которым в регистрации также было отказано.

Иван Жданов. Фото: Антон Карлинер, специально для «Новой газеты»

Помимо Яшина, Жданова и Галяминой, в регистрации отказали и многим другим независимым кандидатам: Любови Соболь, Дмитрию и Геннадию Гудковым, а также многим другим.

С конца прошлой недели в Москве проходят акции в поддержку независимых канидатов в Мосгордуму, которых Мосгоризбирком не хочет допускать до выборов из-за большого процента брака в подписях. В минувшее воскресенье независимые кандидаты провели встречу в центре Москвы, которую власти назвали несанкционированным митингом. В ходе акции были задержаны почти 40 человек. Накануне также состоялся митинг на Трубной площади.