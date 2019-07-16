В Орехово-Зуевском районе Подмосковья выступающие против строительства свалки перекрыли дорогу

В Орехово-Зуевском районе Подмосковья жители нескольких деревень, выступающие против строительства комплекса по переработке отходов и мусоросжигательного завода в лесу, перекрыли Егорьевское шоссе.

Жители нескольких деревень перекрыли Егорьевское шоссе. Они продолжают выступать против комплекса по переработке отходовhttps://t.co/C41G8RBxcV



Видео предоставлено участниками акции pic.twitter.com/jUtdpUbXfq — Новая Газета (@novaya_gazeta) July 16, 2019

С 19 часов около 50 активистов ходят по кругу на пешеходном переходе в районе деревни Хотеичи. Они скандируют: «Мы все требуем встречи с губернатором» и «Мы хотим жить», одна из активисток держит в руках плакат с надписью «Мы люди, а не мусор». По словам активистов, они не разойдутся до приезда губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Мы прямо сейчас требуем встречи с губернатором. Пока не приедет губернатор, пока он нас не услышит, акция не закончится. Мы устали от произвола чиновников. Мы не груши для битья, мы не мусор» — рассказала корреспонденту «Новой» жительница Ильинского погоста Ольга Басацкая.

За активистами наблюдают прибывшие на место сотрудники ДПС. Активных действий они не предпринимают.

Накануне в Орехово-Зуевском районе произошли столкновения противников строительства мусоросжигательного завода и комплекса по переработке отходов с полицией. Два активиста были задержаны, одну девушку госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника.

Протесты из-за строительства на юго-востоке Московской области комплекса по переработке отходов продолжаются с марта, в мае необходимые изменения в генплан утвердили местные депутаты. Местные жители опасаются, что КПО, ради которого вырубят 36,5 гектара леса, окажется гигантской свалкой.