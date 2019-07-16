Министр культуры Чечни отчитал артистов за выступления без согласования с властями

Министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев отчитал артистов, которые занимаются творчеством и выступают без согласования с властями республики. Сюжет вышел на телеканале «Грозный».

По словам Дааева, в Чечне есть специальная комиссия, которая проверяет репертуар исполнителей. «Только после одобрения песни комиссией музыка может выйти в народ», – отметил он.

В министерстве культуры Чечни считают, что артисты должны вести себя скромно и носить скромные наряды. Артисты-любители же этого не делают.

В сюжете также показано, как Дааев провел встречу с некоторыми чеченскими артистами, выступающими без разрешения министерства. «Своим поведением они подставляют не только себя и своих родственников, но и весь чеченский народ и его богатую многовековую культуру», — говорится в репортаже.