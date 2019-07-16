Мэрия Москвы не согласовала митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму у Трубной площади 17 июля

Мэрия Москвы не согласовала митинг «В поддержку требования зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму», на Цветном бульваре. Об этом сообщил мундеп Хамовников, специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар.

На прошлой неделе Азар, а также мундепы Андрей Морев и Елена Филина подали заявку на проведение 17 июля акции на Страстном бульваре, как сообщалось ранее. Мэрия предложила провести митинг на проспекте Сахарова.

Позже стало известно, что Либертарианской партии согласовали аналогичную акцию там же, но на 20 июля. По словам Азара, чтобы «не стать невольными виновниками раскола», мундепы отказались от идеи проводить митинг на Сахарова. Сегодня они уведомили мэрию о решении изменить место проведения митинга на Цветной бульвар.

Читайте также Операция «Ыкторвна». Как Мосгоризбирком отсеивал независимых кандидатов и что они теперь намерены делать

Рядом с Цветным бульваром, на Трубной площади 15 и 16 июля прошли несогласованные акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Сегодня стало известно, что многим независимым кандидатам, в том числе юристам Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и Ивану Жданову, а также муниципальным депутатам Юлии Галяминой и Константину Янкаускасу в регистрации отказали.

В минувшее воскресенье независимые кандидаты провели встречу в центре Москвы, акция также не была согласована. В ходе столкновений с полицией, по данным «ОВД-Инфо», задержали почти 40 человек.