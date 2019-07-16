Председателем Еврокомиссии избрали министра обороны Германии. Она станет первой женщиной на этой должности

Европарламент избрал главой Еврокомиссии министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен, сообщается на сайте парламента.

With 383 votes in favour, the European Parliament has elected Ursula von der Leyen president of the next European Commission in a secret ballot.



Read the press release for details ➡️ https://t.co/UWNrC8uW4N pic.twitter.com/OMylDJgruO — European Parliament (@Europarl_EN) July 16, 2019

За ее кандидатуру проголосовали 383 члена Европарламента, 327 – против, 22 человека воздержались. Фон дер Ляйен сменит на посту главы Европарламента Жан-Клода Юнкера 1 ноября.

С назначением министра обороны Германии поздравил председатель Европарламента Давида-Мария Сассоли. Планируется, что полный состав Еврокомиссии будет избран в октябре.

О выдвижении министра обороны Германии на пост главы Еврокомиссии стало известно в начале июля. Фон дер Ляйен станет первой женщиной на этом посту.