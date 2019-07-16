Двух участников акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму арестовали на трое суток

Мещанский районный суд Москвы арестовал на трое суток Эрисхана Гешаева и Дмитрия Сидорова — участников несогласованной акции на Трубной площади в Москве в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, задержанных накануне. Об этом сообщил «МБХ медиа» адвокат Николай Фомин.

Гешаева и Сидорова признали виновными в участии в публичном мероприятии, создавшем помехи движению пешеходов и транспорта(ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). Сидоров рассказал, что его «достаточно жестко» задержали, когда он пошел купить воды.

«В протоколе и в отделе сказали, что задержали из-за того, что я бросил дымовую шашку», — сообщил он. При этом Сидоров утверждает, что шашку он не бросал.

На Трубной площади 15 и 16 июля прошли несогласованные акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В первый день были задержаны два участника акции и члены движения SERB, во второй день о задержаниях не сообщалось. Московские мундепы подавали заявку на проведение акции на Цветном бульваре, рядом с Трубной площадью, 17 июля но мэрия ее не согласовала.

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В минувшее воскресенье независимые кандидаты провели встречу в центре Москвы, акция также не была согласована. В ходе столкновений с полицией, по данным «ОВД-Инфо», задержали почти 40 человек. Сегодня стало известно, что многим независимым кандидатам в регистрации на выборы отказали.