Иран заявил, что отбуксировал иностранный нефтетанкер для ремонта после сообщений о пропаже корабля ОАЭ

Иранские военные отбуксировали для ремонта иностранный нефтяной танкер после получения сигнала о помощи. Об этом агентству Isna сообщил официальный представитель МИД страны Аббас Мусави.

По его словам, у танкера во время плавания в водах Персидского залива возникли технические проблемы. Мусави отметил, что Военно-морские силы Ирана оказали судну помощь в соответствии с международным законодательством, получив ответный сигнал на запрос.

Накануне Associated Press сообщил, что шедший через Ормузский пролив под флагом Панамы нефтетанкер Объединенных Арабских Эмиратов Riah уже больше двух дней не подавал информацию о своем местоположении.

По данным AP, судно отклонилось от курса в направлении Ирана. При этом представители ОАЭ утверждали, что их танкер запроса о помощи не передавал.

Ранее США сообщили о попытке пяти катеров Ирана остановить британский нефтяной танкер, который направлялся в Ормузский пролив. Корабли пропустили судно после того, как отступить от них потребовал сопровождавший танкер фрегат Королевского флота HMS Montrose. Иран тогда опроверг свою причастность к инциденту.