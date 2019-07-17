Россия отказала в выдаче виз преподавателям Англо-американской школы в Москве

Министерство иностранных дел России отказало в выдаче виз 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучаются дети дипломатов и бизнесменов из 60 стран. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на руководство учебного заведения.

По словам сотрудницы посольства США в Москве Хизер Бирнс, Вашингтон предполагает, что Россия хочет таким образом оказать давление. Она добавила, что США пытаются убедить Кремль «не вовлекать школьников в политические разногласия с американским правительством».

Хизер утверждает, что отказ в выдаче виз «будет иметь разрушительные последствия», так как не позволит школе нанимать высококвалифицированных международных сотрудников. В связи с произошедшим заведение может быть вынуждено отказаться от зачисления некоторого количества детей на новый учебный год, отмечает NYT.

Глава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко заявил, что многим родителям учеников придется отказаться от работы в Москве, либо отправить детей в другие образовательные учреждения. По его мнению, преподавателям отказали в визах в попытке оказать давление на Вашингтон, чтобы американские власти сняли часть санкций и вернули российской стороне закрытые в 2016 году дипломатические здания в Нью-Йорке и Мэриленде.

МИД России не ответил на запрос о комментарии, пишет издание.

Правительства США, Великобритании и Канады учредили Англо-американскую школу в 1949 году. Сейчас там обучаются 1,2 тысячи детей, преподают — 150 учителей.