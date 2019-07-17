В Мексике россиянина приговорили к 37 годам тюрьмы за убийство местного жителя

Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам лишения свободы и штрафу в 405 тысяч песо (почти 1,3 млн рублей) за убийство, совершенное в 2017 году. Об этом говорится на сайте прокуратуры штата Кинтана-Роо.

У Макеева есть постоянный вид на жительство в Мексике. Он публиковал на YouTube видео, в которых оскорблял местных жителей и использовал нацистскую символику. В 2017 году жители Канкуна окружили дом Макеева и напали на него. В результате драки от ранений умер 20-летний мексиканец Карлос Н. Россиянин при этом получил черепно-мозговую травму и оказался частично парализован, передает ТАСС.

После выписки из реанимации его взяли под стражу. Защита Макеева настаивала, что убийство произошло в результате самообороны.

В российском посольстве в Мексике сообщили РИА Новости, что Макеев имеет право на отбывание наказания на родине, но он с такой просьбой пока не обращался. Дипломаты отметили, что во время судебного процесса права россиянина не нарушались.