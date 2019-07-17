В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе

Парламентская ассамблея НАТО случайно опубликовала доклад, в котором указаны места хранения американского ядерного оружия в Европе. Об этом сообщает The Washington Post.

Документ «Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль за вооружениями и ядерные силы союзников» опубликовали в апреле, но впоследствии его удалили, а через некоторое время доклад появился в интернете без секретных данных. Издание отмечает, что автор отчета — член Комитета по обороне Парламентской ассамблеи НАТО Джозеф Дей — анализировал в нем политику альянса по ядерному сдерживанию.

Копию документа накануне опубликовала бельгийская газета De Morgen. В ней говорится, что около 150 американских ядерных бомб размещены в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

Газета пишет, что финальную версию доклада опубликовали на прошлой неделе, и в ней не было сведений о местах хранения ядерного оружия США. По словам Дея, всю информацию для отчета он взял из открытых источников.

Источник The Washington Post подчеркнул, что это неофициальный документ НАТО. Издание отмечает, что обычно США и их европейские партнеры не обсуждают местонахождение американского ядерного оружия на континенте.

При этом некоторые европейские СМИ расценили доклад как подтверждение ранее секретной информации, передает издание. «Наконец черным по белому: в Бельгии есть американское ядерное оружие», — сказано в заголовке статьи De Morgen. «НАТО раскрывает самый главный секрет Нидерландов», — пишет голландская телекомпания RTL News.