Двух предполагаемых сообщников полковника ФСБ Черкалина объявили в международный розыск

Московский гарнизонный военный суд арестовал заочно двух фигурантов уголовного дела главы «банковского» отдела управления «К» ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и получении особо крупной взятки. Об этом пресс-служба суда сообщила ТАСС.

Речь идет о бывших председателе и зампредсетателя правления банка «Еврофинанс» Владимире Столяренко и Александре Бондаренко, которые были объявлены в международный розыск.

Следственный комитет считает их соучастниками хищения 490 млн рублей, к которому, по их данным причастны, полковник ФСБ Черкалин и его бывшие подчиненные Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. По версии следствия, именно столько составил ущерб бизнесмену Сергею Гляделкину, который под угрозами в 2011 году передал им долю в уставном капитале своей компании «Юрпромконсалтинг».

При обыске у них обнаружили наличные деньги и драгоценности общей стоимостью более 12 млрд рублей. После их задержания ушел в отставку и покинул страну первый замглавы Агентства страхования вкладов Валерий Мирошников, которого СМИ называли «близким другом» Черкалина. Несколько банкирова говорили, что вместе с Черкалиным он вымогал у них деньги под угрозой уголовного преследования.

И Столяренко, и Бондаренко в середине 2000-х были членами совета директоров телекомпании «НТВ». Столяренко также был профессором Высшей школы экономики и членом Общественного совета при ФСБ.