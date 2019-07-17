СМИ сообщили о задержании главы Минстроя Астраханской области. Против него и его подельников возбудили 17 уголовных дел

Следственный комитет возбудил 17 уголовных дел против исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Астраханской области Олега Гужвинского, двух его предшественников и его первого заместителя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

О задержании Гужвинского ранее сообщали источники ТАСС и РИА Новости. СК возбудил дела о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК) и превышении полномочий (ч.1 и ч.2 ст. 286 УК).

По версии следствия, с 2015 года Гужвинский и двое его предшественников незаконно выделили из бюджета 47 млн рублей на реализацию программы переселения из аварийного жилья. В пресс-службе отмечают, что уголовные дела возбудили против еще 11 человек — сотрудников городских администраций, действующих и бывших глав муниципальных образований и предпринимателей, которые участвовали в преступлении.

Ранее заместитель генпрокурора в Южном федеральном округе Андрей Кикоть после проверки аварийных домов в Астрахани и обнаружения нарушений раскритиковал работу Гужвинского, передает издание «Пункт-А».

«Что вы сделали за этот год? Вы просто взяли и незаконно передвинули на более поздние сроки ремонт 900 домов, фактически сказав людям "до свидания". Вступив в должность, вам в первую очередь надо было расселить 26 домов, подлежащих расселению еще в 2017 году. А у вас это даже в задачах не стояло», — заявил Кикоть.