Володин вновь предложил зафиксировать в Конституции участие Госдумы в формировании правительства

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для устранения дисбаланса между ветвями власти необходимо на уровне Конституции закрепить участие депутатов в формировании правительства. Его статья «Живая Конституция развития» была опубликована в «Парламентской газете».

«Отдельные, точечные конституционные новации» должны заключаться в усилении «парламентского контроля»: Дума должна «как минимум участвовать в консультациях» при формировании правительства – сейчас же она только дает свое согласие президенту на назначение премьера (ст. 111), однако тот не имеет возможности «опереться на альтернативную позицию или мнение по кандидатурам» министров.

В статье Володин назвал успешной появившуюся в 2008 году обязанность членов правительства ежегодно отчитываться перед депутатами и предложил в дальнейшем «детализировать нормы отчета», в том числе дать Думе право оценивать деятельность отдельных министерств.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что для этого не нужны изменения в Конституцию. «Дума, безусловно, вправе обсуждать персональный состав правительства с кандидатом на должность премьера при его утверждении, – сказал Клишас. – Мы не первый раз слышим из Госдумы предложения об изменении Конституции, но до сих пор не видели соответствующего законопроекта».

Внести изменения в Конституцию для устранения «дисбаланса» ветвей власти в канун ее 25-летия в прошлом году предлагал глава Конституционного суда Валерий Зорькин. В апреле 2019 года спикер Думы Володин также предлагал внести в нее поправки, которые позволили бы депутатам принимать участие в назначении вице-премьеров и министров. Премьер Медведев называл изменения Конституции излишними.

В июле близкие к Кремлю источники агентства Bloomberg сообщали об обсуждении там возможной парламентской реформы, которая бы позволила ей провести необходимые конституционные изменения для возвращения президента Владимира Путина на должность премьера и главы «Единой России» после истечения полномочий в 2024 году. Для этого предлагалось увеличить число депутатов, избираемых по одномандатным округам.