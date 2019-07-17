СМИ узнали о возбуждении дела на задержавших Голунова полицейских. Адвокат журналиста это отрицает

Обновление 15:58 СК не выделяла в отдельное производство дело задерживавших Голунова полицейских, сообщил следователь адвокату журналиста Сергея Бадамшина: «Никаких новых возбужденных уголовных дел нет. Обвинения никому не предъявлено».

Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении полномочий на полицейских по Западному административному округу московского главка МВД, участвовавших в задержании журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщили источники изданий Baza и «Медуза».

Baza уточняла, что сейчас все подозреваемые находятся под подпиской, в том числе и начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров. Официально следствие не уведомляло самого Голунова и его защиту о возбуждении дела, днем 17 июля их вызвали в центральный аппарат Следственного комитета, куда накануне передали материалы дела журналиста.

Корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в начале июня. Спустя несколько дней его уголовное преследование прекратили в связи с недоказанностью вины.

Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили полицейские и связывал преследование со своей расследовательской деятельностью. После этого президент Владимир Путин уволил двух генералов полиции, а нескольких полицейских из УВД по ЗАО отстранили от работы и в июле уволили.