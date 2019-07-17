В Москве задержали мать неизлечимо больного ребенка за покупку незарегистрированного в России препарата от судорог

В Москве задержали Елену Боголюбову, которая заказала в интернете незарегистрированный в России препарат от судорог для своего сына Михаила, пациента детского хосписа «Дом с маяком». Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе фонда.

Инцидент произошел 16 июля, когда Боголюбова приехала из Подмосковья забрать посылку с лекарством, однако после получения заказа ее остановили сотрудники полиции. По их словам, в посылке содержались запрещенные в России психотропные вещества.

«Мама пыталась что-то объяснить. Говорила “У нас в выписках все прописано... Если бы я знала, что это незаконно, разве я стала бы... Мне нужно ехать домой, Мише плохо, его нужно постоянно санировать...”», — сообщила замглавы хосписа Лида Мониава.

У 10-летнего Михаила — болезнь Баттена, неизлечимое генетическое заболевание, из-за которого у него появляются судороги, они могут привести к летальному исходу. Врачи порекомендовали ему новый препарат — фризиум.

«Пока сегодня шел допрос на почте, с Мишей на даче сидела его старшая сестра. У Миши началось желудочное кровотечение. Его стало тошнить кровью.

Мама просила полицейских отпустить ее домой. Полицейские ответили, что в посылке большая доза психотропного препарата, и это уголовное дело», — рассказала сотрудница фонда.

Возбуждено ли уголовное дело, пока неизвестно. Сейчас Боголюбова едет в Москву с документами к дознавателю. Посылка с препаратом от судорог арестована.

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