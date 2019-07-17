ФНС России потратит полмиллиарда рублей на «совершенствование налоговой системы» Узбекистана

Федеральная налоговая служба России потратит более 515 миллионов рублей на развитие налоговой системы Узбекистана. На тендер на сайте госзакупок обратил внимание проект «ГосЗатраты».

Выступивщий единственным поставщиком разработчик ФНС (принадлежит Росимуществу) должен будет создать систему работы с налогоплательщиками, подготовить методички для обучения работников налоговой, а также концепцию ее фирменного стиля и дизайна интерьеров. Работы необходимо выполнить к концу 2020 года.

Госконтракт на проведение «работ по оказанию безвозмездной помощи» был подписан 1 июля. О проекте в середине июня объявил глава ФНС Михаил Мишустин, стоимость работ не разглашалась. До этого в мае правительственная делегация из Узбекистана посетила московскую налоговую инспекцию, премьер страны Абдулла Арипов после говорил своему российскому коллеге Дмитрию Медведеву, что его впечатлили внедренные там информационные технологии.