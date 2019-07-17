Задержанным в Керченском проливе украинским морякам продлили арест на три месяца

Лефортовский суд Москвы оставил в СИЗО еще на три месяца первых шестерых украинских моряков, задержанных в ноябре сотрудниками ФСБ в Керченском проливе, сообщает РИА Новости. Заседания по продлению меры пресечения другим восемнадцати обвиняемым состоятся позднее.

«Продлить обвиняемым Михаилу Власюку, Денису Гриценко, Андрею Драчу, Вячеславу Зинченко, Богдану Головашу и Сергею Попову меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 октября», – зачитала решение судья Елена Канева.

Дело в отношении 24 моряков следователи ФСБ расследуют по статье о незаконном пересечении границы (ч. 3 ст. 322 УК). Его возбудили после того, как 25 ноября российская погранслужба обстреляла в Керченском проливе три украинских военных корабля. По мнению России, Украина заранее не подала заявки на проход судов и те пересекли границу незаконно. Киев заявляет, что заявки были поданы, но их оставили без ответа.

В мае Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию освободить всех моряков, а также передать Украине конфискованные судна. 24 моряка также были в списках заключенных для обмена, которые накануне украинский омбудсмен Людмила Денисова передала своей российской коллеге Татьяне Москальковой – та обещала просить у президента об их помиловании.