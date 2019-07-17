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ФСИН назначила служебную проверку после публикации «Новой газетой» нового видео пыток в ИК-1

Общество

 

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России по Ярославской области назначила служебную проверку после публикации «Новой газетой» нового видео пыток в ярославской исправительной колонии № 1.

«В связи с появлением в средствах массовой информации видеоматериалов о применении физической силы и специальных средств к осужденному, в УФСИН России по Ярославской области назначена служебная проверка», — говорится в сообщении ведомства.

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