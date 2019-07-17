Мосгоризбирком отказал в регистрации 57 кандидатам в Мосгордуму

Мосгоризбирком отказал в регистрации в качестве кандидатов в Мосгордуму 57 заявителям. Об этом на пресс-конференции заявил глава столичного избиркома Валентин Горбунов.

По его словам, 171 из 233 зарегистрированных кандидатов представляют политические партии: 45 кандидатов из ЛДПР, 44 — из КПРФ, 40 — из «Справедливой России». Комиссия зарегистрировала на выборы двоих кандидатов от партии «Яблоко», а также представителей партии «Родина», «Гражданской силы», «Партии Зеленых», «Коммунистов России» и «Партии Роста».

Отметим, что среди зарегистрированных нет ни одного кандидата от партии «Единая Россия».

«Единая Россия» не проводила конференцию по выдвижению кандидатов. Многие шли самовыдвиженцами, указывая, что они — члены «Единой России». Кто-то указывал свою принадлежность, кто-то — нет», — объяснил Горбунов.

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Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, говоря об отказе в регистрации независимым кандидатам, в частности главе Красносельского округа Москвы Илье Яшину и юристу ФБК Любови Соболь, заявил, что комиссии и так «пошли им на встречу» и засчитали часть ранее забракованных подписей, «но их все равно не хватило».

«Я не могу сказать если ли у них шансы, — заявил Горбунов, — Мы внимательно все проверим, если выявятся ошибки — мы будем трактовать их в пользу кандидатов». «Но если выяснится, что окружная комиссия слишком мягко отнеслась и не заметила какого-то нарушения — мы можем его заметить», — добавил Реут.

Отвечая на вопрос журналистов о том, не пора ли ему уйти с поста председателя Мосгоризбиркома в связи с многочисленными скандалами, Горбунов сказал:

«Задайте вопрос своим знакомым — если хирург хорошо оперирует, возглавляет клинику — почему он должен уходить?»

Накануне окружные избирательные комиссии отказали юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, муниципальному депутату района Зюзино Константину Янкаускасу, мундепу Тимирязевского района Юлии Галяминой, политикам Дмитрию и Геннадию Гудковым, а также директору ФБК Ивану Жданову в регистрации в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы из-за превышения допустимого количества забракованных подписей. Среди тех, кого не допустили до выборов, также член команды Гудкова Александр Соловьев и политкомитета «Яблока» Сергей Митрохин.

Все кандидаты назвали отказ в регистрации незаконным и намерены обжаловать его в суде и Мосгоризбиркоме.