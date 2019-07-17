Депутат предложил «Ростеху» разработать для школьников «шкулфоны» на замену смартфонам

Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов попросил у «Ростеха» разработать смартфон для школьников под названием «шкулфон» – вместо обычных гаджетов. С его письмом в госкорпорацию ознакомился телеканал RT.

«Шкулфон» будет обладать ограниченными возможностями: с него можно будет звонить родителям, педагогам и одноклассникам, а также пользоваться калькулятором, электронным дневником и библиотекой с образовательными материалами.

Помимо этого, гаджет, по задумке депутата, должен будет блокировать вирусы и сайты с «не подходящим для несовершеннолетних» контентом, а также иметь доступ к внутренней школьной сети Интранет, в которой будут отсекаться «любые попытки буллинга школьников друг другом» на основе машинного анализа переписок.

«Мы не лишаем ребенка мобильного телефона, но предоставляем ему вместо развлекательного — образовательный контент, вызывающий интерес. «Шкулфон» поможет не только сконцентрироваться на учебном процессе, но и повысит самооценку, увеличивая его стремление совершенствовать свое образование», — написал Чернышов. В «Ростехе» не смогли оперативно прокомментировать «Новой» его инициативу.

В начале июля с инициативой запретить мобильные телефоны в школах выступила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. В ответ глава Роспотребнадзора Анна Попова обещала создать рабочую группу, которая к началу нового учебного года подготовит предложения по запрету гаджетов.