Подмосковное отделение «Родины» удалило интервью с украинским сепаратистом, рассказавшим подробности крушения MH17

Раменское отделение партии «Родина» после материала «Новой газеты» удалило YouTube-канал, на котором было опубликовано интервью бывшего командира противовоздушной обороны (ПВО) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха.

Его разговор с атаманом хуторского казачьего общества Раменского района Подмосковья и главе отделения «Родины» в Раменском Вячеславом Коценко появилось в одной из серий фильма «Брат на брата» в 2015 году (YouTube-канал доступен в кэше Google).

В интервью Цемах сообщил подробности крушения «Боинга» MH17, который был сбит под Донбассом 17 июля 2014 года. Тогда в результате авиакатастрофы погибли все находившиеся на борту 298 человек. Большинство пассажиров были гражданами Нидерландов.

Объединенная следственная группа заявляла, что «Боинг» был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», который доставили на Донбасс из курской ракетной бригады. Минобороны России настаивало, что «Бук» российской армии не принадлежит.

В интервью атаману Владимир Цемах признался, что видел падение «Боинга», но заявил, что лайнер был сбит украинским боевым самолетом «Сухой» (эта версия была официально опровергнута российскими властями в сентябре 2016 года).

По его словам, помимо MH17 в тот день в небе находились два украинских штурмовика, один из которых был сбит с помощью оружия, название которого из фильма было вырезано, однако по губам Цемаха угадывалось слово «Бук».

«Я и <запикано> прятал, я даже покажу, где он стартовал и где я его забирал… Не, реально, вы просто не знаете, что тут творилось», — рассказывал Цемах.

В июле 2019 года «Новая газета» обратилась за комментариями к Вячеславу Коценко, однако после получения вопросов он закрыл свою страницу от публичного просмотра. Позднее он удалил свой аккаунт во «ВКонтакте».

Бывшего командира подразделения ПВО Владимира Цемаха задержали на территории ДНР 27 июня. Суд в Киеве арестовал его по обвинению в создании террористической организации. По словам самого Цемаха, он руководил подразделением зенитной артиллерии в Снежном, из окрестностей которого был сбит малайзийский «Боинг».