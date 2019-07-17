«Проект»: штаб Беглова использует благотворительный фонд для работы ботов в соцсетях

Штаб врио губернатора Петербурга Александра Беглова использует ботов для написания комментариев в соцсетях, которые могут быть связаны с благотворительным фондом, утверждается в расследовании «Проекта».

По данным издания, для ведения избирательной кампании Беглова используют «Благотворительный фонд культуры семьи и детства» – изначально он, кроме прочего, был призван искать в соцсетях угрозы психическому здоровью детей. Глава фонда Елена Никитина была организатором встречи Беглова с общественниками в феврале 2019 года – под постами об этом событии появились хвалебные комментарии от пользователей, которые оставляют положительные отзывы о Беглове под многими другими записями. Сами аккаунты созданы недавно.

Фонд получает гранты и субсидии из петербургского и федерального бюджета, за 2018 год их сумма составила около 2 млн рублей. Он размещал вакансии «политолога, политического обозревателя», в одной из них требовали от соискателей быть «активными пользователями» соцсетей и мессенджеров. Никитина в комментарии «Проекту» заявила, что политический аналитик нужен был фонду, чтобы искать, кому из кандидатов в муниципальные депутаты предложить поддержать благотворительные проекты.

Также, по словам собеседников «Проекта», есть «штаб Беглова по социальным сетям», который заказывает написание комментариев ботам. Его главами считают руководителя агентства «Интернет-агитация» Андрея Цепелева и Владимира Табака. Последнего называют одним из подрядчиков Кремля по работе, утверждается, что его делегировали в Петербург вести интернет-кампанию Беглова.

«Проект» нашел схожие схемы еще в 12 регионах, где пройдут выборы губернаторов. По данным издания, часть из них курирует бывший пресс-секретарь движения «Наши» Кристина Потупчик. В комментарии она сказала, что получает заказы во многих регионах, и в предложениях заказчикам делает акцент «исключительно на белых технологиях».

«Новая газета» рассказывала, как в соцсетях появляются разные развлекательные сообщества, публикующие посты, вирусные видео, мемы о деятельности Беглова, и как под записями массово появляются положительные комментарии.