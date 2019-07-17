Двое сотрудников ФСБ признали вину в ограблении отделения банка на почти 140 млн рублей

Двое офицеров ФСБ, среди которых оперативник управления «К» ФСБ Артур Власов, а также спецназовец подразделения «Альфа» Хетаг Маргиев признали вину по делу об ограблении отделения банка, сообщает РИА Новости.

Об этом стало известно во время рассмотрения в Московском окружном военном суде ходатайства Власова о переводе под домашний арест, в котором тот указал, что написал явку с повинной и частично возместил ущерб. Судья отказался изменить ему меру пресечения.

Всего по делу о разбое проходят 15 человек, среди которых сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел». Семерых из них задержали в начале июля: пятерых арестовали, двоих отправили под домашний арест. Остальные находятся в розыске. 15 июля начальник «Альфы» был уволен.

По данным следствия, они похитили 136 млн рублей из отделения банка «Металлург» на юго-западе Москвы, которые под расписку взял безработный Александр Юмаранов. Источники «Новой» отмечали, что он мог заниматься обналичиванием и конвертацией денег в другие валюты.

Источники добавляли, что большинство фигурантов дела также проверят на причастность к хищению более 100 млн рублей при обысках у бывшего сотрудника управления экономической безопасности МВД полковника Дмитрия Захарченко.