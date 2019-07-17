На читинского блогера составили протокол за призыв выйти на митинг с участием шамана, который решил изгнать Путина

На блогера из Читы Леху Кочегара (Алексей Закружный) составили протокол за призыв выйти на митинг с участием шамана Александра Габышева (ч. 1 ст. 20.2 КоАП). Об этом сообщает «Чита.ру» со ссылкой на копию протокола.

«На администрируемом им канале “Леха Кочегар” стал осуществлять агитацию, а именно призывать неограниченный круг лиц к участию в несогласованной акции (митинге) 12 июля на площади Труда в Чите», — говорится в документе.

Как пишет издание, Закружный согласовал митинг с участием шамана 2 июля, однако первые видео о намерении провести акцию в Чите появились на канале блогера еще в июне — до того, как ее одобрили местные власти.

12 июля в Чите с участием Габышева состоялся митинг, который, по мнению СМИ, стал «самым массовым за последнее время». На акции собралось около 700 человек, ее главный лозунг был «Россия без Путина».

Шаман Александр Габышев уже четыре месяца идет пешком вдоль дальневосточных трасс из Якутии в Москву. По его словам, бог ему сказал, что «Путин не человек, а демон, и он должен его изгнать». Габышев намерен осуществить это в 2021 году.