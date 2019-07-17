Кремль попросит Минздрав помочь с обеспечением неизлечимо больных детей незарегистрированными лекарствами

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль попросит Минздрав активизировать работу по обеспечению неизлечимо больных детей незарегистрированными в России лекарствами. Накануне в московском почтовом отделении задержали женщину, заказавшую антисудорожные препараты для своего 10-летнего сына.

«В данном случае речь идет о матери больного ребенка. Конечно, это вызывает серьезную обеспокоенность. Слава богу, что благодаря вмешательству Нюты Федермессер, если я не ошибаюсь, сейчас эта ситуация разрешена, но разрешена она частично. Потому что уголовное дело остается. Конечно, это требует особого внимания», — заявил Песков (цитата по РИА Новости).

Песков добавил, что данный вопрос уже поднимался на «Прямых линиях» с президентом, и министр здравоохранения Вероника Скворцова обещала разобраться в этой ситуации. «Мы обязательно свяжемся с Минздравом и попросим активизировать работу в этом направлении», — сказал он.

Ранее «Новая газета» сообщала о задержании в Москве Елены Боголюбовой, которая пришла на почтовое отделение получить заказанные ею противосудорожные лекарства для сына. Сотрудники правоохранительных органов продержали ее там до ночи, угрожая уголовным делом за оборот психотропных веществ.

В прошлом году широкий резонанс получила история матери неизлечимо больного ребенка Екатерины Конновой, которую заподозрили в сбыте наркотиков после попытки продать микроклизмы с диазепамом. Женщине грозило до восьми лет лишения свободы, позднее полиция прекратила уголовное дело. После этого глава Минздрава Вероника Скворцова обещала наладить производство аналогов лекарств от эпилепсии в России.