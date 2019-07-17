СБУ: на Украине осужден водитель тягача, доставивший «Бук» в Донбасс перед крушением MH17

Cлужба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании водителя автотягача, который перевозил зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого был сбит «Боинг» MH17 под Донбассом в 2014 году, заявил замглавы Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков.

Как передает «Громадское», во время брифинга он показал снятое на телефон видео транспортировки «Бука» по Донецку.

Скриншот трансляции «Громадского»

«Мы установили лицо из числа боевиков, которое забрало его на автопредприятии в Донецке. Через 3 года нам удалось это лицо, которое ничего не подозревало, что мы о нем знаем, задержать, когда он пересекал границу на подконтрольной нам территории с России. Мы его задержали, сейчас он отбывает наказание тут, в Украине», — сказал Маяков.

Сотрудник СБУ не сообщил имя осужденного. В пресс-службе ведомства уточнили, что он был задержан в 2016 году и позднее осужден по статье о совершении террористического акта. Связан ли этот приговор с обвинениями в перевозке «Бука», также не говорится.

Малайзийский «Боинг» MH17 был сбит под Донбассом 17 июля 2014 года. В результате авиакатастрофы погибли все находившиеся на борту 298 человек. Большинство пассажиров были гражданами Нидерландов. Объединенная следственная группа заявляла, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», который доставили на Донбасс из курской ракетной бригады. Минобороны России настаивало, что «Бук» российской армии не принадлежит.