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В Курдистане неизвестные расстреляли в ресторане трех турецких дипломатов

Политика

 

Неизвестные напали на кофейню в столице Курдского автономного района Эрбиле, от выстрелов погибли сотрудники турецкой дипмиссии, сообщает «Би-Би-Си».

Официально Турция подтвердила смерть только одного сотрудника консульства. По данным иракского телеканала Sumaria TV, был убит замглавы консульства Турции в Курдистане, двое других погибших были его друзьями.

Источники в силовых структурах Курдистана рассказали Reuters и «Би-Би-Си», что остальные двое погибших также были сотрудниками консульства. Ни одна из вооруженных группировок не взяла ответственность за нападение. Турецкие чиновники в телеэфире связали его с военной операцией Турцией в Ираке против сил Рабочей партии Курдистана, отмечает Bloomberg.

Теги:
нападение, теракт , турция, курды, ирак, va
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