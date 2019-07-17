В Курдистане неизвестные расстреляли в ресторане трех турецких дипломатов

Неизвестные напали на кофейню в столице Курдского автономного района Эрбиле, от выстрелов погибли сотрудники турецкой дипмиссии, сообщает «Би-Би-Си».

Официально Турция подтвердила смерть только одного сотрудника консульства. По данным иракского телеканала Sumaria TV, был убит замглавы консульства Турции в Курдистане, двое других погибших были его друзьями.

Источники в силовых структурах Курдистана рассказали Reuters и «Би-Би-Си», что остальные двое погибших также были сотрудниками консульства. Ни одна из вооруженных группировок не взяла ответственность за нападение. Турецкие чиновники в телеэфире связали его с военной операцией Турцией в Ираке против сил Рабочей партии Курдистана, отмечает Bloomberg.