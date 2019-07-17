«Фонтанка»: двух сотрудников Росгвардии задержали за подброс наркотиков и вымогательство денег у петербургского школьника

Двух сотрудников Росгвардии — Никиту Лаврентьева и Александра Бойкова — задержали в Санкт-Петербурге за подброс наркотиков и вымогательство денег у 16-летнего школьника, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на постановление о возбуждении уголовного дела.

Сотрудников вневедомственной охраны заподозрили в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК (взятка в группе при исполнении с вымогательством, в крупном размере).

Как пишет издание, 16 июля сотрудники Росгвардии остановили молодого человека и якобы нашли у него наркотики, после чего потребовали деньги в размере 300 тысяч рублей.

Школьник отдал им часть денег, затем сотрудники Росгвардии отпустили юношу, договорившись, что он положит остальную сумму в заранее оговоренное место. После этого, как пишет «Фонтанка», молодой человек позвонил в службу «112» и сообщил: «Ваши полицейские мне подкинули наркотики и требуют денег».

«Наш начальник БЭП (имеется в виду Отдел по борьбе с экономическими преступлениями МВД — ред.) то ли кричал, то ли громко молился: “Любой ценой! Не дай бог! В Москве за это генералов снимают! Нас точно всех употребят!”» — рассказали журналисту «Фонтанки».

Оперативники экономической полиции Красногвардейского района устроили сотрудникам Росгвардии «засаду». Издание приводит фотографии и видео задержания мужчин в форме с нашивками вневедомственной охраны.

Ранее в Москве уволили двух генералов полиции и нескольких полицейских из УВД по ЗАО в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова. В июне против него возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков, однако вскоре преследование прекратили. Голунов рассказывал, что запрещенные вещества ему подбросили полицейские.