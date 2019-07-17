СК возбудил уголовное дело о халатности из-за проживания двух приемных детей в однополой семье

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о халатности против должностных лиц социальной защиты в московском районе Марьино из-за проживания двух несовершеннолетних детей в однополой семье, сообщается на сайте ведомства.

Их заподозрили в ненадлежащем исполнении своих обязанностей и недобросовестном отношении к службе, которое «повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан» (ч. 1 ст. 293 УК).

По данным следствия, с 2010 года двое мужчин (их имена не называются) воспитывают двух усыновленных мальчиков. Один из них, считают следователи, «пропагандирует нетрадиционные отношения,

формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию».

Сотрудники отдела социальной защиты знали о сложившейся в семье ситуации и не предприняли надлежащих мер «по защите несовершеннолетних от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», говорится в сообщении ведомства.

В июне Baza сообщал о том, что гей-пару из Москвы заподозрили в изнасиловании приемного сына. По данным телеграм-канала, отец мальчика работает предподавателем в ВШЭ и больше 10 лет живет в гей-браке со своим партнером, у них есть еще один ребенок. Мужчина утверждает, что не приставал к своим детям.

На днях спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против разрешения однополым семьям усыновлять детей, поскольку это может привести «к вырождению человечества». Напомним, с 2013 года в России действует административное наказание за гей-пропаганду среди несовершеннолетних, предусматривающее штрафы до ста тысяч рублей.