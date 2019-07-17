Грузия отказала в политическом убежище подозреваемому в организации убийства следователя Шишкиной

Тбилисский городской суд Грузии 9 июля отказал в политическом убежище хакеру Ярославу Сумбаеву, которого в России подозревают в организации убийства подмосковного следователя Евгении Шишкиной. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

У его защиты с этого момента есть 15 дней на обжалование решения, однако адвокаты не обращались суд с этим. В прокуратуре уточнили, что приостановка экстрадиции Сумбаева была связана с апелляцией этого решения, а «антиросссийские протесты» в Тбилиси, о которых упоминал «Коммерсант», не имели к этому отношения.

Сумбаев и его адвокаты называли уголовное преследование политическим, поскольку хакер якобы в 2012-2013 годах участвовал в «подрыве экономики США и европейских государств» по заданию ФСБ. В мае Тбилисский суд согласился выдать его России по обвинению в взломах компаний-агентов по продаже билетов РЖД и хищении у них 17,5 млн рублей — это дело вела следователь Шишкина.

Сумбаев признавал обвинения в хищениях, однако отрицал обвинения в организации ее убийства. Во время переписки со следователем Шишкиной по поводу дела он неоднократно угрожал ей, утверждали источники «Би-би-си», однако других доказательств у следствия нет, отмечал «Коммерсант»: двое 17 и 19-летних исполнителей убийства получили 1 млн рублей за него от наркоторговца, с которым переписывались в телеграме.