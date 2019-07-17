В Екатеринбурге возбудили дело об избиении подростка во время протестов в защиту сквера

Полиция в Екатеринбурге возбудила уголовное дело об избиении несовершеннолетнего во время протестов в защиту сквера у Театра драмы, на месте которого планировали построить храм.

Как сообщает «Апология протеста» со ссылкой на адвоката Алексея Бушмакова, дело было возбуждено 10 июля по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Подозреваемых по делу пока нет. «Следственный комитет передал рассмотрение заявления о преступлении в полицию, не усмотрев причастность силовиков к телесным повреждениям», — пишут правозащитники.

Потерпевшим признан 17-летний екатеринбуржец Альберт К., который пришел в парк снять акцию в защиту сквера. В результате жесткого задержания у него зафиксировали перелом костей носа со смещением, из-за чего юноша попал в больницу.

В мае в Екатеринбурге прошли акции против строительства храма на месте сквера у Театра драмы. После протестов были заведены уголовные дела о массовых беспорядках, оскорблении полицейского и умышленном повреждении забора, который ограждал стройку.