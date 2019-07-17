Вице-премьер Акимов: бумажные паспорта в России перестанут выдавать в 2022 году

С июля 2020 года в России начнется выдача электронных паспортов, пилотным городом станет Москва. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов, сообщает РИА Новости.

Чиновник добавил, что иностранные компоненты не будут задействованы «ни с точки зрения криптоалгоритма, ни с точки зрения программного обеспечения, ни с точки зрения чипа».

Выдача бумажных паспортов, по словам Акимова, завершится в 2022 году. Граждане, которые не захотят менять удостоверение личности на электронное, смогут продолжить использовать паспорта старого образца.

О перспективе перехода на электронный паспорт говорил премьер-министр Дмитрий Медведев еще в 2013 году. Документ даст его владельцу доступ ко всем госреестрами и госуслугам, а запись об оказании услуг будет фиксироваться в электронном виде.

Сообщалось, что цифровые паспорта будут представлены в двух формах — в виде пластиковой карты с чипом внутри и в виде мобильного приложения на смартфоне.